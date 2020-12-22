Экс-глава Гослекслужбы и неудачливый бизнесмен от фармацевтики, а нынешний советник главы ОП Михаил Пасечник в данный момент занимается на Банковой вопросами, связанными с препаратами против COVID-19. Предыдущий его опыт в регулировании фармотрасли уже нанес немалый ущерб как бюджету, так и здоровью украинцев, поэтому стоит еще раз подробнее напомнить некоторые аспекты его биографии, пишет издание «АиФ».

Множество раз обвиняемый в коррупции в дни работы на госслужбе, а также бывший владелец обанкротившейся сети аптек «Фалби», которая задолжала государственному «Укрэксимбанку» 1 млрд гривен, Михаил Пасечник вновь имеет не последнее влияние на принятие государственных решений в области медицины. Приближающаяся массовая вакцинация, которая может сопровождаться многомиллиардной бюджетной поддержкой, наталкивает на мысль, что Пасечник неспроста оказался «в нужном месте в нужное время», отмечается в статье.

«Еще в начале мая он, уже выступая в роли советника главы ОПУ, продвигал включение в протоколы лечения коронавируса несертифицированного препарата «Биовен», хотя он не был рекомендован ни Всемирной организацией здравоохранения, ни Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA)», - подчеркивает автор материала.

Как пишет издание, о специфическом опыте Пасечника в области освоения бюджетных средств красноречиво сказано в отчете КРУ, которое проводило проверку деятельности МОЗ в 2002-2003 годах. Как раз в этот период Пасечник впервые возглавлял Гослекслужбу.

«За бюджетные средства чиновники Минздрава Украины закупали у «своих» фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем на 500% превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. Эта «своя» компания тогда также была названа. Ею оказалась «Фалби», крупнейшая сеть аптек, совладельцем которой был Пасечник», - говорится в статье.

Пасечник успел еще раз побывать в кресле главы Гослекслужбы – с июня 2014 по март 2015. Тогда «прославился» лоббированием интересов производителей кодеиносодержащих препаратов, которые используют для приготовления наркотиков в домашних условиях – как препарата «Кодтерпин» производства одесского предприятия «Интерхим», так и индийского средства «Кофекс».

«По странному стечению обстоятельств, сразу же после выдачи разрешения на продажу «Кофекса» в аптеках Украины, большая партия этого «аптечного наркотика» была обнаружена именно на складе компании Пасечника «Фалби», - отмечает издание.