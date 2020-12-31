«Нам нужно перестать искать себе царей, каких-то мессий, и перекладывать на других людей всю ответственность. Каждый из нас что-то значит для страны, и все мы должны решить, кого мы выбираем, за кого голосуем и кого приводим к власти», - говорит известный политический видеоблогер Сергей Корнак.

Он считает единственной ошибкой нашего народа то, что мы действуем по эмоциям. Нам нарисовали красивую картинку, дали три-четыре месяца на обдумывание, распиарили человека по всем каналам – вот мы и проголосовали. Так было с Зеленским, так было с Порошенко, да и с любым президентом.

Так сложилось, что в Украине президент – главная фигура. От него зависит, какое окружение он соберёт, кого назначит на должности, кто будет влиять на курс нашей страны.

Есть всего два направления развития Украины: демократическое и феодально-совковое, в котором мы провели всю жизнь и в котором мы воспитаны.

«Мы не жили в демократии, ни один из наших правителей не был демократическим. Ни один президент не заботился о народе. Каждый, начиная с Кравчука, создавал окружение из своих друзей и знакомых», - отмечает Корнак.

Наша задача, по его мнению – избрать свой путь. Нужно, наконец, понять, что мы сами должны нести ответственность за свою жизнь. Мы решаем, как развивается и куда идёт наша страна. Для обсуждения её будущего у нас есть такие площадки, как YouTube, Facebook, Telegram. Соцсети никому не подконтрольны.

Корнак предлагает сначала самим выбрать Кабинет министров, решить, кто какой пост займёт. Нужно свести вместе этих людей, встретиться с ними, всё обсудить.

«Это нам даст возможность понимать, кого мы выбираем. Их нужно объединить в команду. А дальше пусть они выбирают президента. Потому что мы с вами можем иметь к кому-то симпатию, но они будут сами выбирать себе руководителя», - говорит видеоблогер.

Ранее Корнак призывал украинцев голосовать не сердцем, а разумом.

Также он рассмотрел вопрос о принадлежности Крыма и Донбасса.