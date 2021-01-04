Президент Зеленский снова поздравил украинцев с Новым Годом необычным способом, представ в роли не то отца, не то воспитателя. Кому-то понравилось, кому-то нет,..

На канале «Знай ua» это поздравление комментирует ведущая Екатерина Котенкова:

«Ход с детьми, конечно, беспроигрышный. Вот только ему уже никто не верит. Если оценивать это поздравление просто как поздравление, то – смело. Молодцы. Но с точки зрения реальности это просто хороший ход».

Котенкова похвалила «95-й квартал» за отличный сценарий, но заметила, что это не ролик Зеленского – это ролик Голобородько.

Режиссура хорошая, красивые детки красиво сидят в кадре.

«Думаю, если бы поехали по сёлам, там таких красивых деток не нашли бы. Да и таких улыбчивых – из-за непростой жизни», - говорит ведущая.

Вообще использование детей – беспроигрышный вариант. Разве кто-то скажет что-то против детей?

Зеленский сказал, что год был тяжёлый, что всё для нас делают, что нехватка лекарств и средств защиты от COVID-19 – результат потери нюха некоторыми ещё до пандемии. Но нас спасли супергерои – медики, пожарные, полицейские и все, кто выполняет свои обязанности в разгар пандемии.

Далее президент оседлал любимого конька – заговорил о большом строительстве. Взрослые украинцы жёстко критиковали Зеленского за то, что деньги на это строительство пошли из ковидного фонда. Дети этого пока не знают. Но президент надеется, что новое поколение оценит и дороги, и 150 мостов, и другие инфраструктурные объекты, возведённые при нём.

Также он призвал не слушать «метателей грязи» из соцсетей. «После кого-то останутся посты, а после кого-то останутся мосты». Это высказывание Котенкова комментировать не стала.

Затем была сладкая пилюля – кредиты по программе «5-7-9». За ней последовали спортивные успехи, тема украинской независимости, обещание окончания войны и надежда на возвращение Донбасса и Крыма.

«Дети внимательно слушали, вот только обращено поздравление было к взрослым. А сам президент не опустился до сюсюканья в кадре, хотя его менеджеры могут посоветовать и не такое. Кто-то скажет: он же старается, кто-то – очередной видосик… Моё мнение: это обычный пиар. Качественный ролик без серьёзных посылов. Он показывает одно: у власти нет плана выхода из кризиса», - подытожила Екатерина Котенкова.

Ранее она оценивала стоимость нынешнего новогоднего стола.

Также Котенкова дала прогноз о перспективах вакцинации.