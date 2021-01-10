Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua
Вчера стартовал двухнедельный локдаун для простонародья Украины.
С целью сохранения жизни и здоровья украинского народа власть запретила в супермаркетах, где на полную торгуют продовольственными товарами, продавать "опасные": носки, колготы, лампочки, кастрюли, освежители воздуха, пакеты для мусора и тому подобное…
Зато нынешний Президент Зеленский отпраздновал начало локдауна фотосессией во время лыжного отдыха в Буковеле, где сотни туристов гуляют на рождественские праздники вместе с Гарантом;
Бывший Президент Порошенко, согласно сообщениям СМИ, на знаменитых Галапагосских островах изучает дарвинскую теорию эволюции животного мира;
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Председатель Конституционного суда Тупицкий перенимает зарубежный Конституционный опыт на пляжах Объединенных Арабских Эмиратов;
Депутаты ВР, на содержание которых в бюджете-2021 выделено на полмиллиарда больше чем в 2020 году, объявили рождественские каникулы до 25 января и хлынули на курорты;
Киевский городской голова и его коллеги на местах совместно с депутатами сначала увеличили количество своих заместителей, потом чиновников аппарата, потом наших денег на их содержание - и уставшие, но счастливые выставляют фотки с зарубежного и отечественного отдыха…
Мудро же как придумали: народу - локдаун, себе - курорты!
Итак, как писал, сегодняшний именнник, знаменитый поэт Василий Симоненко - страна наоборот.
П. С. П. С. Я, между прочим, поддерживаю адекватные карантинные ограничения, но для всех и на всей территории Украины!