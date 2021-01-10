Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев, передает Znaj.ua

Вчера стартовал двухнедельный локдаун для простонародья Украины.

С целью сохранения жизни и здоровья украинского народа власть запретила в супермаркетах, где на полную торгуют продовольственными товарами, продавать "опасные": носки, колготы, лампочки, кастрюли, освежители воздуха, пакеты для мусора и тому подобное…

Зато нынешний Президент Зеленский отпраздновал начало локдауна фотосессией во время лыжного отдыха в Буковеле, где сотни туристов гуляют на рождественские праздники вместе с Гарантом;

Бывший Президент Порошенко, согласно сообщениям СМИ, на знаменитых Галапагосских островах изучает дарвинскую теорию эволюции животного мира;

Председатель Конституционного суда Тупицкий перенимает зарубежный Конституционный опыт на пляжах Объединенных Арабских Эмиратов;

Депутаты ВР, на содержание которых в бюджете-2021 выделено на полмиллиарда больше чем в 2020 году, объявили рождественские каникулы до 25 января и хлынули на курорты;

Киевский городской голова и его коллеги на местах совместно с депутатами сначала увеличили количество своих заместителей, потом чиновников аппарата, потом наших денег на их содержание - и уставшие, но счастливые выставляют фотки с зарубежного и отечественного отдыха…

Мудро же как придумали: народу - локдаун, себе - курорты!

Итак, как писал, сегодняшний именнник, знаменитый поэт Василий Симоненко - страна наоборот.

П. С. Сегодня потратил час времени, чтобы купить цветы к памятнику и могиле Василия Симоненко, потому что власть решила, что цветы тоже ковод-опасны?!

П. С. П. С. Я, между прочим, поддерживаю адекватные карантинные ограничения, но для всех и на всей территории Украины!