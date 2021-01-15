Президент страны Владимир Зеленский пообещал с февраля снизить цену на газ для конечных потребителей.

Чем это обернётся на практике, в программе «НеДобрый Вечер» рассказывает Игорь Лесев.

Итак, с первого февраля кубометр газа для украинского потребителя будет стоить в среднем семь гривен. А в прошлом году он стоил четыре гривны – однако это называется снижением цены.

Кто же оплатит это удешевление? Лесев предполагает, что это сделает и.о. министра энергетики Юрий Витренко – четырьмя миллионами долларов, полученными из бюджета в виде премий, и лихтенштейнским жильём своей жены.

Лесев напоминает, что Зеленский собирался сделать Витренко министром энергетики, но не получилось – и он вошёл в правительство в качестве и.о.

В этой должности он успел отменить льготный тариф на первые сто киловатт. Теперь с первого киловатта нужно платить гривну шестьдесят восемь. Очевидно, и это нужно назвать снижением.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль поручил СБУ выяснить, почему по всей Украине идут протесты против повышения тарифов. Для самого очевидного ответа – потому что тарифы непомерно повышают – услуги СБУ не нужны, но Шмыгаля он, видимо, по каким-то причинам не устраивает. Лучше поискать что-нибудь поинтереснее, от интриг Путина до мирового масонского заговора.

Можно завести разговор и о подорожании газа во всём мире. При этом себестоимость добычи газа в Полтавской области – 60 долларов, включая все налоги. Но в Европе он стоит 300 долларов – и для украинцев цена становится такой же. Хотя, согласно Конституции, все природные ресурсы Украины являются собственностью украинского народа. А теперь этому народу предлагают покупать свою же собственность по европейской цене.

Да, можно сменить поставщика. Но труба останется той же самой – просто посредник, который сдирает семь шкур, сменится тем, который сдирает только шесть. Сама система останется.

«Когда наш народный украинский газ с себестоимостью добычи в 60 долларов продают в пять раз дороже – это во вред украинскому обществу или нет? Когда человека ставят перед выбором – заплатить за коммуналку или купить продукты – это во вред обществу или нет?», - спрашивает Игорь Лесев.

Ранее он прокомментировал тот парадоксальный способ, благодаря которому Сергей Королёв стал украинским учёным.

Также Лесев раскритиковал Сенцова за высказывание о смерти Кернеса.