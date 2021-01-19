Идти на переговоры с представителями «Л / ДНР» – это недопустимый шаг. Все решения принимаются в Москве, а затем даются указания марионеткам, которые находят на оккупационных администрациях.

Такое мнение в эфире канала «Знай 24» высказал политик и народный депутат Верховной Рады VIII созыва Дмитрий Линько.

«Переговоры на уровне президента с представителями так называемых «Л/ДНР»является фактическим признанием этих образований. То, что такими переговорами занимаются определенные украинские политики – это, безусловно, вредит украинской позиции, потому что мы должны быть едины и формировать единую государственную политику», - считает Линько.

По его словам, ведение переговоров напрямую с «Л/ДНР» –это ведение переговоров с террористами.

«Путин очень четко заявил недавно, что он будет наращивать военное присутствие России на Донбассе, поэтому нам необходимо готовиться держать оборону и усиливать армию», - добавляет Линько.

ОБСЕ в своих отчетах констатирует, что режим тишины не соблюдается.

«Такого контроля, который проводится над нашими военными, не было за все время войны. На каждого солдата на передовой стоит еще по два майора, которые контролируют, чтобы они не стреляли. Это унизительная ситуация для украинских воинов. Я, как участник АТО, могу заверить, что любая оборона должна быть эффективной», - резюмирует Дмитрий Линько.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал подробности гибели трех украинских военных в «серой зоне» на Донбассе.

Ранее Politeka сообщала, что во временно оккупированном Россией Луганске подорвался боевик «ЛНР».