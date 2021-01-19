К нелегальному ввозу в Украину вакцины от коронавируса может быть причастен советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник.

Вакцину продают топ-чиновникам и богатым людям в частной клинике по 3000 долларов за инъекцию. Об этом сообщает «Голос».

Как известно, Президент Владимир Зеленский дал распоряжение СБУ расследовать это дело. Но по иронии судьбы, причастным к контрабанде может быть лицо, непосредственно связанное с Офисом Президента.

По последним данным, которые подтверждают источники “Голоса”, одним из организаторов незаконного ввоза вакцины и лицом, которое крышует подпольную вакцинацию по сумасшедшим ценам, является советник главы Офиса Президента Михаил Пасечник.

В биографии Пасечника уже была очень похожа ситуация.

В свое время он дважды занимал одну из самых влиятельных должностей в медицинском секторе – возглавлял Государственную службу лекарственных средств и прославился организацией схем “в стиле Януковича”.

В 2002-2003 годах чиновники Минздрава с подачи Пасечника за государственный счет закупали у “своих” фирм лекарства для госбольниц по ценам, которые более чем в 5 раз превышали стоимость аналогичных препаратов на рынке. А этой “своей” фирмой стала фармацевтическая компания “Фалби”, которая принадлежала Пасечнику.

По данным КРУ, компания Пасечника позволяла себе поставлять лекарства с меньшим сроком годности, чем это предполагалось в тендерной документации, а также не соблюдать требований их хранения.

Пасечник связан с одним из совладельцев клиники “Медиленд”, где сейчас как раз и проводится подпольная вакцинация – с Виктором Капустиным, который с 2005 по 2010 год был главой правления государственного Укрэксимбанка. И именно во времена его руководства банком Пасечник взял для своей аптечной сети “Фалби” кредит на сумму 40 млн долларов, но так и не вернул долг.

“И теперь Пасечник “отрабатывает” долги, прикрывая контрабанду вакцины и подпольную вакцинацию по астрономическим ценам. Или не “отрабатывает”, а просто продолжает быть партнером банкира, зарабатывая большие деньги”, - пишет издание.

Как сообщалось ранее, Пасечник был также причастен к организации свободной продажи наркотических веществ в аптеках.