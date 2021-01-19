По слухам, в партии «Слуга народа» есть правило голосовать за законопроект, если его поддерживает хотя бы 70% от количества депутатов во фракции. Так ли это на самом деле?

Народный депутат IX созыва от партии «Слуга народа» Павел Фролов рассказал в эфире канала «Знай 24»о «внутренней кухне» в партии и работе «по понятиям».

«В первый день, когда мы только присягу приняли, у нас такое (правило, - ред.) во фракции было. Это решение, как мне кажется, ни о чем. К сожалению, фракция монобольшинства сейчас, по сути, живет «по понятиям», потому что у нас нет четких правил работы», - заявил Фролов.

Депутат отмечает, что у «Слуги народа» нет положений фракции, которые определяли бы права, обязанности и ответственности депутатов.

«Все понимают, что императивный мандат не действует, и обязать депутата голосовать мы не можем. Сейчас фракция ограничена в возможностях отреагировать на какие-то поступки депутатов», - добавил Фролов.

По сути, как заявляет политик, у партии есть только опция исключения депутата из фракции.

«Опять же «70 на 30». У нас четко не зафиксировано, 70% от присутствующих или 70% от состава фракции. Какая может быть ответственность депутатов? Можно применять публичное предупреждение, можно ставить вопрос об отзыве депутата с его должностей в комитете, может быть исключение из партии. Надо прописать, что обязательно нужно заслушать объяснения депутата», - предложил Павел Фролов.

Он считает, что партии «Слуга народа» необходима процедура, которой сейчас не существует.

Напомним, ранее Фролов заявил, что людям очень тяжело пережить эту зиму из-за роста тарифов.

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