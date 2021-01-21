Новый президент США Джозеф Байден через несколько часов после инаугурации подписал 15 первых указов

В частности, Байден начал подписывать административные акты, направленные на борьбу с пандемией, изменением климата, расовым неравенством и иммиграцией, передает Reuters.

Так, был отменен запрет на въезд в США для граждан из ряда мусульманских стран, введенный его предшественником Дональдом Трампом.

«Мы должны положить конец этой негражданской войне», - заявил Байден.

В том числе новый президент прекратил действие правовых оснований для возведения стены на границе с Мексикой.

Кроме того, Байден инициировал возвращение США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату.

В числе других подписанных указов - документ, обязывающий носить защитные маски на территории федеральных учреждений на протяжении ближайших 100 дней. Еще один указ касается отмены разрешения на строительство трубопровода Keystone XL для поставки нефти из Канады.

Все эти указы не требуют одобрения Конгресса.

Напомним, инаугурация Байдена состоялась 20 января. В своей речи он назвал этот день «днем Америки и демократии». Байден пообещал быть президентом для всех американцев, примирить расколотое общество и преодолеть политические разногласия, а также исправить отношения с союзниками США.

К слову, Трамп отказался принять участие в церемонии и улетел в свою резиденцию в штате Флорида.

Событие бурно обсуждают в Сети: "Ах да, вот как должен звучать президент"; "Дональд Трамп скрылся с места преступления"; "У Джо Байдена была самая большая толпа на инаугурации за все время!".

Напомним, Трампу объявлен импичмент, что будет дальше: "Представляет актуальную угрозу для страны".

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