Стали известны окончательные цифры по импичменту президенту США Дональду Трампу

Нижняя палата конгресса США большинством голосов утвердила обвинения против президента Дональда Трампа. За импичмент проголосовал 232 конгрессмена, против — 197. При этом, импичмент поддержали 10 республиканцев.

Спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси после голосования сделала громкое заявление о Трампе:

"Он должен уйти. Он представляет собой явную и актуальную угрозу для страны. Президент должен быть подвергнут импичменту. Я считаю, что президент должен быть признан виновным Сенатом".

Теперь документ будет передан в Сенат. Чтобы объявить импичмент Трампу, резолюцию должны поддержать две трети сенаторов, то есть 67 из 100.

Примечательно, что Трамп, покидающий пост 20 января, стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. В декабре 2019 года, после того, как демократы получили большинство в нижней палате в результате промежуточных выборов, палата представителей также проголосовала за резолюцию об импичменте Трампа, но через сенат документ не прошел.

Отметим, в этот раз импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку "тяжкие преступления и проступки".

Вопрос об отстранении Трампа теперь должен рассмотреть Сенат, который до 19 января находится на каникулах. Сенат не успеет проголосовать до конца срока Трампа, но верхняя палата имеет право продолжить рассматривать импичмент и после 20 января. Кроме того, Сенат сможет запретить Трампу претендовать на другие государственные должности.

Ситуацию активно комментируют в Сети.

"Дважды? Почему его не привлекли к ответственности в первый раз?"; "Мне так его жаль, его жизнь рушится, 2 импичмента, проигрыш народного голосования, задолжал миллионы банкам, которые мешали ему брать больше займов, теряет связи с бизнесом. Подождите, что я говорю, мне не жалко его, он этого заслуживает"; "Что происходит? Он будет арестован? Что еще более важно, скрываются ли от него коды ядерных боеголовок?", - пишут пользователи Твиттера.

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