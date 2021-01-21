Вчера в Краматорске проходил суд по делу комбата 37-го батальона Павла Лановенко, позывной Морпех.

Бойца обвиняют в якобы избиении военнослужащего, который пребывал под действием наркотиков на боевых позициях, пишет пресс-служба "Национального корпуса".

Под зданием суда, несмотря на мороз, собралось большое количество участников русско-украинской войны, волонтеров, боевых побратимов и активистов, поддерживающих Морпеха. Также на заседание прибыли два народных депутата, чтобы взять военного на поруки.

Заседание длилось 12 часов. Прокуратура ходатайствовала о дальнейшем содержании комбата под стражей еще на 30 дней, но в итоге суд принял решение о ночном домашнем аресте.

Параллельно в Киеве под стены ГБР пришёл Нацкорпус с требованием о честном рассмотрении дела комбата. В частности, Сергей Тамарин, руководитель Киевской ячейки Нацкорпуса, обвинил ГБР в предвзятости и откровенном преследовании боевых командиров.

"На седьмой год войны ГБР не имеет более актуальных проблем в армии, чем заниматься делами боевых офицеров, которые якобы причастны к избиению наркоманов", — подчеркнул Тамарин.

Как пообещал руководитель Центрального штаба Нацкорпуса Максим Жорин, националисты и далее будут поддерживать боевого командира. “Наши активисты были под судом, а наш адвокат официально защищает Морпеха в суде. Мы это дело не бросим до полного оправдания Павла Лановенко, ведь прекрасно понимаем - это защита не только отдельного человека, но и всех боевых командиров, оставшихся в украинской армии. Командиров, которые так мешают Зеленскому пиарить мнимое перемирие на фронте”, - написал Жорин в своем Телеграм-канале.