Политическую карьеру Арсения Яценюка в эфире программы «А как на самом деле?» комментирует Мирослава Бобровская.

«Мог ли Яценюк самостоятельно так долго удерживаться в кресле премьера? И могла ли у простого парня из Черновцов карьера так рано и так стремительно лететь вверх?», - спрашивает она.

Вот только один факт: в 2004 году он получил степень кандидата экономических наук, защитив диссертацию на тему организации системы банковского надзора на Украине. Да, правильно – «в Украине». Но в оригинале тема диссертации называлась именно так.

А 10 апреля 2017 года доктор философских наук Татьяна Пархоменко обнаружила в этой диссертации семьдесят страниц плагиата и семь страниц буквального перевода с английского оригинала.

Бобровская вспомнила высказывание Яценюка о Петре Порошенко: «Я знаю, как из 108 тысяч на счёте сделать 90 миллиардов… Я знаю, как приходить в парламент и пропихивать законы. Но я не специалист в придворных интригах. Спасибо Петру Алексеевичу, он меня чуть-чуть подучил».

Бобровская напомнила, что Яценюк, будучи первым заместителем главы НБУ, в 2004 году закрытым распоряжением приказал выдать 50-миллионный кредит банку «Мрия», который тогда находилс под контролем Порошенко – и, по сути, спас его. Помнит ли Пётр Алексеевич эту услугу до сих пор?

У Яценюка в США есть старшая сестра Алина Стил, живущая в Санта-Барбаре, штат Калифорния. Сообщается, что она активно участвует в деятельности местного отделения церкви сайентологии, и имеет в нём высокий ранг. И сам Арсений Петрович принял учение Рона Хаббарда о бесконечном переселении душ ещё в 1998 году, будучи консультантом Банка Аваль. Сейчас у него шестой уровень в церковной иерархии. Бобровская считает, что это помогло его резкому карьерному взлёту.

«Примечательно, что во время частых поездок в Америку Яценюк неофициально встречается с Дэвидом Мискевиджем – одним из руководителей этой церкви», - замечает ведущая.

Ранее сам Яценюк прокомментировал угрозу веерных отключений.

Также он призвал власть мобилизоваться.