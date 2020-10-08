Як вам така заява?

Колишній глава уряду України Арсеній Яценюк закликав владу мобілізуватися у зв'язку зі сформованою ситуацією в стані

Як передає Politeka.net, відеозвернення політик опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Яценюк підкреслив, що держава сьогодні бореться на двох фронтах: перший - на Донбасі, другий - боротьба з "китайським" вірусом.

"Зараз потрібна мобілізація всіх і вся. І в першій, і в другій війні ми повинні виграти і для цього ще є шанс. Капітуляція неприпустима!"- заявив Яценюк.

Українці не сильно прислухалися до такого заклику політика, а деякі пригадали йому колишні обіцянки.

"Військкомат і вперед", "Ще паркан не добудував", " Нехай спочатку виконає обіцяне з трибуни Майдану. Яценюк, Ми все ще чекаємо: куля в лоб, так куля в лоб!", "І ви Арсеній на передову, і депутатів з собою беріть", "Поверни гроші за стіну і всім вистачить", - писали в мережі.

Нагадаємо, зашкварені "Слуги народу «придумали, яким ще податком обкласти українців:" зовсім без мізків?»

Як повідомляла Politeka, присоромлений глава " Слуги народу "покаявся перед українцями:"Вибачте, що розчарували".

Також Politeka писала, що скандал з "робочою бабою" з "Слуги народу" не вщухає, з'явилося зізнання: "вона вразила мене своєю...".