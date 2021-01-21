Раскрыты подробности, чего ждать 26 января

Депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» и бывший глава Тернопольской и Львовской областных администраций Михаил Цымбалюк в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует возможность отставки действующего состава правительства.

«Мы ждём, что премьер 26 января на первом в этом году заседании Верховной Рады чётко скажет: где программа, где план? Иначе это может закончиться сменою премьера», - говорит он.

По словам Цымбалюка, есть люди, которые рассчитывают именно на такой вариант, который осуществится в результате народного возмущения. Правительство поменяется, а президент останется в стороне.

Политик отметил, что он не сторонник того курса, который проводит Максим Степанов во главе Минздрава. К нему есть много вопросов: как страна готовилась к борьбе с пандемией, как прошло минувшее лето, как идёт подготовка к вакцинации… Ведь правительства других европейских стран ещё прошлым летом встали в очередь за вакциной и заплатили за неё. Украина к этому подошла только сейчас, но и тут полной ясности нет. То Степанов говорит, что его ведомство купит вакцину, затем – что это сделает государственное предприятие, потом – что будет использоваться международный посредник…

«Мне вчера звонили поляки, которые владеют темой. Уже полмиллиона граждан этой страны получили прививку, и этот процесс идёт каждый день. Вакцина хорошо себя показала», - сообщил Цымбалюк.

Он поинтересовался, почему Украина покупает именно китайскую вакцину? Ведь та же Бразилия уже отказалась от неё, поскольку её эффективность – только 50 процентов.

«Почему для нас – китайская вакцина, а для остальных европейцев – другая, более качественная? Но министр – это только винтик правительственного механизма. А этот механизм работает как единое целое. Так что Степанова могут отправить в отставку просто для того, чтобы выпустить пар», - резюмирует народный депутат.

Ранее сообщалось, что Максим Степанов планирует возглавить правительство.

Также рассматривалась вероятность отставки Дениса Шмыгаля.