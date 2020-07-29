Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може піти у відставку і для цього йому навіть не потрібно про це повідомляти

Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив для Politeka on-line журналіст, засновник і головний редактор – Politicus.pro Сергій Лямець (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Про відставку Шмигаля говорили ще дуже давно. І юридично під цю відставку є механізм, адже парламент не затвердив програму роботи. Тобто юридично у Шмигаля немає річного імунітету і йому не потрібно буде озвучувати бажання покинути цей пост, адже його можуть просто відправити у відставку за порушення, якщо це буде потрібно", - заявив він.

За його словами, зараз уряд показує, що вони щось роблять: будують дороги, підвищують зарплати і пенсії, тобто вони створюють красиву обгортку.

"Це класичний прийом, який був при уряді Азарова. Тобто приподносится, що ми підвищуємо добробут простих українців. Але в цей момент створюється дополнительня навантаження на роботодавців, яким потрібно платити більше податків, а ці гроші підуть на латання дірок у Пенсійному фонді. Адже в ПФУ там утворилася діра", - додав експерт.

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