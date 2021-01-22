Должность министра социальной политики Украины занимает Марина Лазебная. Однако этого почти никто не знает

Такое мнение высказал бывший министр социальной политики Украины в правительстве Владимира Гройсмана в эфире «Знай24».

«А он есть вообще (министр социальной политики, - ред.)? Я был три года министром социальной политики, меня все знали. Знали, кого надо ругать, кто виноват во всем этом безобразии, которое творится…», – завил он.

В то же время экс-министр назвал «глупостями» гендерные стереотипы в политике и не согласился с утверждением, что «мужчинам в политике равных нет».

«Это предубеждения, я не согласен с этим категорически. Я прекрасно знаю не одну женщину в политике, перед которой меркнут все мужчины. Например, Маргарет Тэтчер, Индира Ганди. Можно назвать огромное количество», – считает Рева.

Ярким примером успешной женщины в украинской политике он назвал лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко.

«Как бы к ней не относились, но она показывает огромный пример политического долголетия. Говорить о том, что она слабое существо и по сравнению с мужчинами она никто – это преувеличение. Уже сколько у нас мужчин менялось на политическом олимпе… Поэтому не надо так, женщины – это серьезная сила», – подчеркнул политик.

Ранее Politeka сообщала, что Тимошенко, наплевав на старые обиды, вступила в сговор с Порошенко.

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова посоветовала украинцам больше работать для нормальной пенсии.