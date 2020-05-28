Гучний лозунг Володимира Зеленського "Зробимо їх разом", з яким він обігнав суперників на президентських виборах в 2019-му, тепер може послужити погану службу

На майбутніх місцевих виборах, які вже назвали мало не "Сталінградською битвою" для Зеленського, трохи змінене гасло "Зробимо його разом" може стати девізом лідерів "Батьківщини" Юлії Тимошенко і "Європейської солідарності" Петра Порошенка.

Для Тимошенко, як розповідають у її штабі, тепер справа честі показати Зеленському, "що таке справжні вибори", пише "Українська правда".

"Вона не сприймає Зеленського як гідного суперника. Та якщо серйозно, ці вибори для Юлі повинні бути занадто дрібними. Але вона розуміє, що це питання виживання партії", - говорить одне з джерел штабу Юлії Володимирівни.

В даний час, крім підбору кандидатів, Тимошенко веде переговори з топовими бізнесменами і політиками. Вона почала навіть спілкуватися з ще недавно заклятим ворогом - Петром Порошенком.

"Їм з Порошенком прямо зараз нема за що воювати. На місцевих виборах в них особливих перетоків немає, а загальний ворог - Зеленський. Юля Володимирівна хоче реваншу", - розповідає джерело у фракції "Батьківщина".

Раніше ми повідомляли, Тимошенко пропустила позачергове засідання Ради, на якому розглядали важливі питання, що стосуються протидії поширенню китайського вірусу, і відправилася на спа-курорт.