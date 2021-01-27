Если бы украинские олигархи вкладывали деньги в будущее и науку, наша молодежь не выезжала бы за границу.
Такое мнение высказал бывший премьер-министр и экс-министр обороны Украины Юрий Ехануров в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».
«Наш олигархат занят выжиманием денег любым путем. И получается так, что в будущее и науку вкладывается только в основном государство, и то по мелкому. А среднему и малому бизнесу не до этого. И в этом есть большая наша проблема. И многие ребята поэтому уезжают за рубеж», - говорит он.
В 90-тые годы сын Еханурова закончил Московский физико-технический институт. По словам бывшего политика, весь выпуск из Украины сейчас живет в Калифорнии, но своего сына он уговорил остаться в Украине.
«Мы в периоде хаоса. Я к хаосу отношусь практично, спокойно. У меня стоит книжка «Структурирование хаоса». Мы в таком хаосе будем жить еще года три, а потом уже начнем как-то выруливать. В мире тоже хаос, я бы сказал, преобразовательный хаос. Посмотрите, что творилось в Америке. Они сделали тяжелый и неоднозначный шаг вперед с Трампом, когда все начало трещать вокруг. Но сейчас они отступают чуть-чуть назад, но движение все равно идет вперед. Америка будет ближайшие 10 лет так точно одна наверху», - прогнозирует Ехануров.
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