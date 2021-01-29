О промышленном безвизе, то есть свободном доступе на европейские рынки для определённых категорий украинских товаров, ведутся разговоры ещё с осени прошлого года. Но пойдёт ли дело дальше разговоров?

Своё суждение об этом в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказывает известный экономический аналитик Алексей Кущ.

«Если промышленный безвиз даже и будет, то мы практически не сможем им воспользоваться. В любой нашей продукции найдут углеродный след, потому что у нас электроэнергия частично производится через тепловую генерацию, которая сжигает уголь», - говорит эксперт.

По его словам, этот след будут искать в любых украинских товарах, начиная от продукции птицеводства, его будут находить в нашей курятине, в продукции нашего машиностроения, в нашей химии, нашем металле – везде. И всё будут облагать налогом.

«Почему сейчас Европа пытается пересмотреть это соглашение? Потому что если они введут этот налог в одностороннем порядке, то Украина сможет сказать: «Тогда мы вводим ответные санкции. Вы будете вводить так называемый «экологический налог», а мы введём какой-то свой налог». Во всяком случае, у нас для этого будет формальный повод. У нас будут абсолютно все основания для того, чтобы ввести какой-то ответный блокирующий налог», - подытожил Алексей Кущ.

Ранее, как сообщает Politeka, этот экономический аналитик посоветовал украинцам хранить свои сбережения не в банке, а наличными дома.

Кроме того, Кущ рассказал об экономических потерях, которые должен принести народу локдаун.