Юрий Витренко, который так и не стал главой Министерства энергетики Украины, заявил, что субсидии – это плохо, потому что люди якобы чувствуют себя бедными. Субсидии не понадобятся, когда украинцы будут богатыми.

Такое мнение в программе «Суть событий» для Знай.uа выразила журналист Екатерина Котенкова.

После Революции Достоинства Витренко стал одним из руководителей «Нафтогаза» и был за рыночные тарифы на газ и коммуналку, а теперь, когда сел в кресло главы Минэнергетики, выступает за государственное регулирование тарифов и рассуждает о влиянии субсидий на психологическое состояние украинцев. Это выглядит не очень понятно.

Богатым население страны делают реформы, бедным оставляет отсутствие реформ. Если человек нуждается в субсидии, значит, он бедный, и должен признать это.

Если власти не нравится слово «субсидии» – можно заменить его на «помощь от государства». Или Витренко думает, что это существенно добавит людям психологической уверенности в завтрашнем дне и чувство достоинства? Хотя почему бы и нет, ведь депутаты и министры не гнушаются этой самой помощи от государства в виде премий, доплат, привилегий и так далее.

Если власть не хочет, чтобы люди были бедными – нужно сделать их богатыми, повысить уровень жизни населения, и субсидии платить не придется. А пока субсидии помогают тем, кто в них нуждается. Если в Украине заработает экономика и доходы людей начнут расти – субсидии уже не понадобятся.

Наша бедность будет вечной, если экономика не заработает нормально. А олигархи от этого будут только радоваться. И чего бы не радоваться, когда есть дешевая рабочая сила, которой не надо поднимать зарплату.

Не субсидии унижают людей, а бедность. Бедным приходится принять, что они бедные. И просто принять реальность может быть неприятно, но необходимо.

Дешевый газ – это помощь и бедным, и богатым. Получается, что бедные платят за богатых. Когда чиновники тратят деньги налогоплательщиков на помощь богатым вместо того, чтобы построить больницы или дороги для всех, это делает бедных беднее.

А логика Витренко такова: лучше не замечать свою бедность и платить за богатых, чем принимать свою бедность и становиться богаче.

Ранее Politeka сообщала, кто из украинцев может претендовать на новые субсидии на коммуналку.

Напомним, киевлянам разъяснили, почему они получают «сумасшедшие» платежки за отопление.