Уже не первый день идёт обсуждение запрета на ввоз в Украину книг Бориса Акунина и российского издания «Мастера и Маргариты»
Этот скандал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал политолог Тарас Загородний.
«Что касается истории с Акуниным и Булгаковым, то я бы разделял эти вещи. Самое интересное, что Акунин всегда поддерживал Украину. Он осудил захват Крыма и всё, что с этим связано – а для России это всё-таки поступок. Там даже промолчать об этом – поступок, а он публично осудил. Затем он уехал в Великобританию, и сейчас там живёт», - напомнил Загородний.
По его словам, говорить о том, что романтизация Российской империи времён Николая II имеет какое-то отношение к «русскому миру», можно только с большой натяжкой. Охранка тех времён по сравнению с коммунистами – это какой-то детский сад. У нас сейчас претензии всё-таки не к тогдашней России, а к нынешней. Придираться к Фандорину – это, что называется, «додолбаться до мышей».
Политолог подчеркнул, что не считает правильным запрет книг Акунина. Что касается Булгакова, то его и сейчас в Украине можно свободно купить, в том числе в российском издании. Он, как и Гоголь – мистик, таких писателей рождает украинская земля. Но в данном случае речь идёт не о самом писателе, а о конкретном издании «Мастера и Маргариты».
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«Это ведь чиновники, они обязаны действовать по закону. Если у нас есть перечень нежелательных лиц, то их упоминание в предисловии тоже подпадает под запрет. Проблема в том, что чиновники не объяснили: «Мастера и Маргариту» мы не запретили. Но это и проблема наших чиновников, которые всегда хотят придать себе важности. «Вот какой красивый – я запретил самого Булгакова!». Некоторые вещи нуждаются в объяснении», - заключил Тарас Загородний.