Президент України Володимир Зеленський вчинив правильно, зателефонувавши Володимиру Путіну



Таку думку озвучив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в коментарі "Главреду".

За його словами, немає ніякої гарантії, що "режим тиші" на Донбасі буде дотримуватися навіть після телефонної розмови Зеленського і Путіна. У той же час експерт упевнений, що рішення українського лідера зв'язатися з російським колегою було правильним.

"Дзвінок Зеленського Путіну був правильним кроком. Таким чином, український президент підкреслив той факт, що саме Росія є стороною конфлікту на Донбасі, і саме від позиції Москви залежить, чи буде дотримуватися перемир'я. Зеленський ж не подзвонив комусь з ватажків "ЛНР" і "ДНР", як того вимагає Російська Федерація – він подзвонив в Росії Путіну, як стороні-учасниці війни на Донбасі", - зазначив він.

Також експерт підкреслив, що таким чином Зеленський показав Заходу, що не боїться йти на прямий діалог з Путіним, а в самому факті розмови між президентами ніякої "зради" немає.



"Про яку "зраду" може йти мова? "Мінськ" був підписаний ще при Порошенко і формально виконується. Зеленський всіляко показує, що готовий іти на припинення вогню, а далі – як карта ляже. Адже це – далеко не перше перемир'я, яке оголошувалося на Донбасі і зривалося. Перемир'я оголошувалися ще в 2014 році, коли йшла активна фаза війни на Донбасі, тобто ще до "Мінська-1"", - зазначив Загородній.

Більш того, він зазначив, що українській армії не забороняється відповідати на вогонь супротивника.

"Якщо супротивник буде погано поводитися, ніхто не стане перешкоджати українським військовим відповідати", - вважає експерт.

Нагадаємо, з 27 липня, почав діяти черговий режим припинення вогню, про який домовились учасники Тристоронньої контактної групи по Донбасу.

В рамках перемир'я обидві сторони зобов'язуються відвести зі своїх позицій озброєння, а також заборонено будь-яке відкриття вогню, застосування снайперів і розвідки, у тому числі з допомогою дронів.

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