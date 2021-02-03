До очередных президентских выборов остаётся ещё три года, но вопрос о рейтингах возможных кандидатов актуален уже сейчас. Тем более в нынешней ситуации, когда рейтинг действующего президента неуклонно снижается, но он по-прежнему остаётся вне конкуренции.

Положение дел в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует бывший советник министра здравоохранения Дмитрий Раимов.

«Чуда не будет – рейтинг Зеленского вверх вдруг не пойдёт. Это возможно, только если завтра минимальная зарплата или пенсия увеличится в два раза – что нереально. Или президент снимет видеоролик на фоне Донецка и скажет: «Донецк и Луганск возвращаются в Украину». Это пойдёт в рейтинг. Во всех остальных случаях чуда не будет», - говорит Раимов.

Но, по его словам, эта проблема касается и всех политических сил. У них всех над головой «стеклянный потолок», они никак не могут выйти за пределы своего электорального поля. Люди, которые голосуют за ОПЗЖ на Востоке, не будут голосовать за эту партию на Западе. Здесь налицо противоречие, как и в проектах других политических сил.

«Люди ждут какого-то нового проекта, но его нет. Если появится новый лидер, тогда можно будет сказать, что у Зеленского есть сильный конкурент», - отмечает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Раимов отмечал, что любой критик Зеленского стоит между ним и его вторым сроком.

Также он призвал украинцев уделять основное внимание собственным делам, а не белорусским.