Україна не повинна втручатись у справи Білорусі та розповідати сусідам, як треба жити

Таку думку висловив політтехнолог Дмитро Раімов в інтерв'ю Politeka-online.

Так, експерт наголосив, що особисто його наразі хвилює лише українська економіка.

Ситуація у Білорусі, за його словами, жодним чином не вплине на Україну, якщо наша держава не буде лізти у внутрішні справи сусідів.

"У мене є своя країна, я не хочу тут безладів, і те, що відбувається у наших сусідів, мене взагалі не хвилює - це їхня особиста внутрішня справа. На нас якось це особливо поки що не впливає. Якщо ми не будемо лізти у внутрішні справи Білорусі, то це не вплине на наш товарообіг і на наші дружні стосунки. Але якщо ми будемо всовувати свою думку в кожну дірку про те, що ми повинні стати прикладом, і розповідати, як має жити Білорусь - ну, м'яко кажучи, можна подивитись, що говорять самі білоруси в інтерв'ю", - сказав експерт.

Раімов наголосив, що білоруси наголошують на тому, що вони не хочуть повторити український сценарій.

"Ми не хочемо, як в Україні", - скрізь вони говорять", - зазначив експерт.

Ця теза, за його словами, прозвучала в тому числі в проєкті відомого інтерв'юєра Юрія Дудя про ресурс Nexta, який є головною інформаційною платформою Білорусі під час протестів.

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