Политолог Руслан Бортник считает, что украино-китайские отношения не будут разрушены. Однако это будет «гибридное сотрудничество».

Об этом он рассказал в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

«Санкции в отношении китайских граждан не меняют ситуацию вокруг «Мотор Сичи». Процесс как не разблокирован, так и остается заблокирован. В то же время Китай – главный торговый партнер Украины по итогам 2020 года, 15 миллиардов товарооборота. Си Цзиньпин – один из немногих мировых лидеров, который поздравил Зеленского с днем рождения. Там были и президенты других стран, но глобальных государств больше не было. Украина закупает китайскую вакцину. Поэтому украино-китайские отношения не будут разрушены», - сказал Бортник.

По его мнению, между Украиной и Китаем будет гибридное сотрудничество.

«Мы будем развивать сотрудничество с Китаем по многим направлениям. Там, где американцы против или есть интересы украинских олигархов, которые смогут прикрыться американцами, – будут наблюдаться осложнения», - прогнозирует политолог.

Эксперт считает, что потенциально Китай может занять место и России, и США, пока они состязаются между собой в Украине.

«Китай с точки зрения экономики и вакцины занимает их место. Тихой и мягкой силой он заходит на этот рынок и усиливает свое влияние», - констатирует он.

Напомним, Politeka сообщала, что Билецкий заявил, что сейчас Украина имеет идеальный шанс национализировать «Мотор Сич».

Ранее политолог Загородний рассказал, зачем Украина ввела санкции против Китая.