Депутат Верховной Рады Антон Поляков в своем новом блоге «Правки Полякова» на YouTube рассказал про интервью Владимира Зеленского для HBO
«Не хочу никого расстраивать, но предлагаем организаторам интервью Зеленского для Axios HBO оценить реакцию западных СМИ», - говорит Поляков.
Он рассказывает, что для этого не нужно заказывать специальную аналитику у медиатехнологов. Необходимо иметь выход в интернет и Google.
«Заходим в Google и вбиваем такой запрос: «Volodymyr Zelensky Axios». Затем ставим выборку по дате с 30 января по 1 февраля. Далее переходим во вкладку «новости». И видим результат», - утверждает политик.
«В этом интервью Владимир Александрович заявил, что таки собирается избавляться от олигархов. И он даже видит 2 пути, которыми он достигнет этой цели: - заберет у олигархов телевизор; - заберет возможность влиять на депутатов», - резюмирует Поляков.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что Поляков рассказал о том, какая судьба ждет Артема Сытника.
Кроме того, ранее Татаров заявлял, что Сытник сводит с ним личные счёты.