Вот уже много лет, как в Украине объявлена борьба с коррупцией. К сожалению, пока что в этой борьбе побеждает коррупция, несмотря даже на то, что борцов с ней становится всё больше.

Почему же такое происходит? Ситуацию в программе «Скажи-ка, дядя» комментирует экономический эксперт Алексей Кущ.

«У нас нет борцов с коррупцией. Есть борцуны, задача которых – фиксировать коррупцию, а не бороться с ней. Это вроде фотоохоты Шарика: сначала нужно сфотографировать коррупционера, а потом гоняться за ним несколько дней, чтобы отдать снимок», - отмечает Кущ.

Но, по его словам, это лишь один из элементов заработка. Есть и другой. Украина набирает долги на внешних рынках намного дороже, чем другие страны, переплачивая несколько процентов. А оправдывается всё войной.

«В спорах на эту тему приходилось приводить сложные объяснения, которые не всегда ложились в канву. Можно было сказать: смотрите, Израиль тоже постоянно воюет, но при этом и развивается. Причём там война как раз подталкивает к преобразованиям в стране. Война заставляет общество быстрее реагировать на новые вызовы», - резюмировал эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей кущ отметил: наши политики ездят в Давос только покрасоваться, а не внести какие-то конкретные предложения.

Также он объяснил, как в США формируются цены на топливо.



