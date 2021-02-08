Давление на Российскую Федерацию из-за возможности расширения Нормандского формата не имело никаких последствий.

Об этом сказал политолог Дмитрий Снегирёв в программе "Политика Наизнанку".

"Заявление Президента Зеленского о возможности расширения переговорной площадки. Речь идет о Нормандском формате. Надо отдать должное и предшественникам так называемым, что эта идея - она не новая. Ее лоббировали еще во времена Порошенко. Пытаясь, скажем так, сдвинуть с мертвой точки сам переговорный процесс и, соответственно, каким-то дипломатическим путем нажать на Российскую Федерацию. Какие это имело последствия? Да никаких", - сказал Дмитрий Снегирёв.

Он призывал вспомнить заявление российской стороны во времена Порошенко, в частности - Алексея Чеснакова, которого считают человеком Владислава Суркова.

"Он заявил о том, что любое расширение Нормандского формата вообще не имеет никакого смысла, потому что Российская Федерация не даст согласие на него. То есть, мы можем выступать со своими "хотелками", о том, что мы хотим видеть Соединенные Штаты среди переговорщиков. Но дело в том, что вопрос относительно расширения формата переговорщиков принимается коллегиально", - отметил политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, по мнению политолога Руслана Бортника - участие в нормандских переговорах - это масса обязательств, но никаких преимуществ.

Также Politeka сообщала, что страны Запада усилят давление на Украину и заставят Киев имплементировать "формулу Штайнмаєра".