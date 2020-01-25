Вместо Владислава Суркова, который уходит в отставку, курировать украинский вопрос в администрации президента РФ Владимира Путина будет, скорее всего, Дмитрий Козак

Известно, что 24 января Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ. По прогнозам экспертов, именно он возьмет на себя функции куратора украинского вопроса, которые ранее выполнял Сурков.

В отличие от Суркова, Козак в результате переговоров с помощником украинского президента Андреем Ермаком сумел выторговать немало «плюшек» для Кремля, заставив наше государство идти на огромные уступки.

Издание «Главред» собрало интересную информацию об этом человеке, который, как оказалось, по национальности является украинцем, родился и вырос в семье крестьян, и детство вместе с братом провел в селе Бандурово Кировоградской области.

Ходят слухи, что отцу политика в молодости нагадали, что его сын станет известным человеком.

Козак давно считается человеком, полностью преданным Путину, понимающим и одобряющим любое его решение. В политических кругах за ним закрепилось прозвище «ДНК». Это генетическое хранилище программы существования организма, а Козак реализовывал программу реформ администрации Путина.

Не менее насыщена и личная жизнь политика. У него за спиной два брака. Первой женой стала девушка по имени Людмила, с которой он познакомился в родной деревне. У пары родились сыновья Алексей и Саша, которые получили высшее экономическое образование.

Второй женой Козака является адвокат, кандидат юридических наук Наталья Квачева. По информации издания, женщина работала в учрежденной мужем юридической фирме заместителем руководителя аппарата комитета Государственной думы. Она входит в круг богатейших жен Кремля. Так, в 2016 году ее доход составил 46,4 млн руб., в 2017-м — 25 млн руб., в 2018-м — 12 млн.

По слухам, у пары есть приемная дочь Варвара, которая получает образование в престижном английском Cheltenham Ladie's College.

24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Козака заместителем руководителя Администрации президента РФ.

Замену Суркова на Козака предварительно объясняют сменой политики по Украине.

Напомним, Путин избавился от "правой руки" ради новой стратегии по Украине.

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