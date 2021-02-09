Николай Томенко посоветовал властям освободить Киев от снега
Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook, передает «Знай». Далее приводим слова автора без комментариев.
Концепция власти в борьбе со снегом, как всегда, "оригинальна" - сидите дома и не шастайте.
Канал "Киев" и другие властные медиа, за которые мы платим 178 миллионов бюджетных гривен, призывают не идти на работу и пропагандируют счастливую жизнь дома?! Наверняка Кличко и К. будет оплачивать работодателям очередные выходные их работникам. ..
Как надо было бы действовать властям.
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Напомню, что в Киеве есть КГГА с увеличенным финансированием на 12 заместителей и многочисленный аппарат, Киевсовет депутатами из 120 и 240 их помощниками на зарплатах, есть 10 РГА с бюджетами в 100-120 миллионов и почти 2 тысячи предприятий и учреждений коммунальной формы собственности.
При нынешних обстоятельствах правильно было бы еще позавчера организовать штабы по борьбе со стихией с горячей линией и пунктами организации работ во всех подразделениях местной власти и коммунальных организаций.
Стоит также было бы обратиться к руководителям вузов и профинансировать как общественные работы добровольное участие студентов в освобождении Киева от снега.
Кроме того, есть большое количество киевлян-волонтеров, которых надо просто организовать!
И конечно, было справедливо, чтобы тысячи киевских чиновников за наши деньги, которые уже год не видели живых киевлян, потому что работают дистанционно, тоже собственным примером приобщились к общественному труду.
Это именно тот случай, когда полезно не словом, а делом!
П. С. информирую, что территория возле нашего офиса нами уже почищена.