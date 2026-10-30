Прогноз погоди на тиждень у Дніпропетровській області з 31 жовтня по 6 листопада показує стрімке зниження температури: від +14° удень у вівторок до +4° у четвер, а опади синоптики прогнозують тричі.

попередній прогноз погоди на тиждень уже попереджав дніпропетровців про похолодання, і нові дані синоптиків підтверджують цю тенденцію: температура продовжить знижуватися, а перепад упродовж семи днів сягне 10 градусів.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури у Дніпропетровській області протягом тижня з 31 жовтня по 6 листопада коливатимуться від +4° до +14°.

У суботу, 31 жовтня, повітря вдень прогріється до +13°, а вночі похолодає до +10°. Очікується хмарна погода, синоптики не виключають опадів.

У неділю, 1 листопада, температура вдень триматиметься на позначці +11°, вночі ж опуститься до +9°. Небо буде хмарним із проясненнями, без опадів.

У понеділок, 2 листопада, вдень очікується +11°, а вночі +9°. Хмарно з проясненнями, опадів не прогнозують.

У вівторок, 3 листопада, стовпчики термометрів підніматимуться вдень до +14° — це стане найтеплішим днем тижня. Вночі ж похолодає до +7°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У середу, 4 листопада, вдень і вночі температура зрівняється на позначці +8°. Небо вкриють хмари з проясненнями, можливі опади.

У четвер, 5 листопада, повітря прогріється вдень лише до +4° — найхолодніший день тижня, вночі ж температура опуститься до +3°. Хмарно з проясненнями, без опадів.

У п’ятницю, 6 листопада, вдень очікується +6°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +1°. Хмарність мінлива, синоптики прогнозують опади.

Отже, найтеплішим днем тижня стане вівторок, 3 листопада, з температурою +14° удень, а найпрохолоднішим — четвер, 5 листопада, коли повітря прогріється лише до +4°. Перепад температур упродовж тижня сягне 10 градусів. Опади синоптики прогнозують тричі — у суботу, 31 жовтня, у середу, 4 листопада, та в п’ятницю, 6 листопада.

Зважаючи на суттєве похолодання наприкінці тижня, мешканцям області варто подбати про тепліший одяг, особливо це стосується людей похилого віку та дітей. У дні з можливими опадами — 31 жовтня, 4 та 6 листопада — не завадить узяти з собою парасольку та бути уважнішими за кермом через слизьку дорогу.

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