В Украине нет олигархов. Так в программе «Культ личности» Руслана Бизяева заявил директор Международного Института политической философии Виктор Савинов и объяснил, кем на самом деле являются те, кого в Украине принято называть олигархами.
«Если мы считаем с точки зрения экономики, гуманитарных наук, олигарх — это крупный капиталист, стремящийся к получению прибавочной стоимости. Ни один олигарх Украины не стремится к получению прибавочной стоимости, более того, он ее уничтожает», - говорит политолог.
Он объясняет, что те, кого мы называет олигархами, получили производственные мощности советской Украины, которые они постепенно уничтожают, их, к примеру, заводы остаются материальными активами без прибыли.
Савинов называет это феодальной рентой, сравнивая с наделением рыцаря землей от короля, с которой он потом мог получать плату от крестьян. Таким образом, украинские олигархи живут не за счет капиталистического механизма получения прибыли: создать – получить прибыль, а используют старые производственные мощности, как в эпоху Средневековья.
«У нас не олигархи, а феодалы. В том и дело. Украина уже скатилась. Украина - феодальное государство» - говорит политолог.
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Он также рассказал, что Международным Институтом политической философии разрабатывается глобальная работа, посвященная феодальному коду украинского капитализма, одним из соавторов которой является украинский олигарх Константин Григоришин.
«Возникает следующий вопрос: а надо ли нам идти в модерн? Этот вопрос сейчас на гребне волны мировой политологической мысли. Надо ли странам с феодальным кодом проходить капиталистическую стадию заново или сразу перемещаться в постмодернистское общество? Вопрос есть, а ответа нет», - резюмирует Савинов.
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