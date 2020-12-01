Український парламент повинен допомагати підприємцям, які несуть до бюджету гроші, а не топити їх новими законами

Так, профільний Комітет Верховної Ради розробив законопроект № 4439 для врегулювання питання введення обов'язкових касових апаратів для фізичних осіб-підприємців. При цьому Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про відстрочку введення реєстраторів розрахункових операцій.

Як повідомляє Politeka.net, політичний експерт Олег Соскін в інтерв'ю для Politeka.On-line прокоментував нові законопроекти, розроблені урядом (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він порадив, не вводити нові податки і скасувати спірні ПДВ, які придумав Азаров - який втік за часів Януковича. Спочатку потрібно зробити ряд маніпуляцій, щоб допомогти малому бізнесу, а не руйнувати його.

"В першу чергу треба зібратися адекватним українським мерам і провести сесію з підприємцями, адже вони створюють додаткову вартість, і зробити так - для малого бізнесу ніякі рішення не вводяться, ніяких локдаунів, касових апаратів. Закликаєте людей, як у Швеції, бути відповідальними, не влаштовувати тусовок в клубах, де збираються всі як жаби і підприємці будуть слідувати рекомендаціям, адже це їхні гроші", - пояснив Соскін.

Експерт додав, що людям пора зрозуміти, що вони пішли не від мавпи, а від подоби Бога. Коли це почнуть розуміти, то і поведінка різко зміниться.

"Коли людина почне розуміти, що вона не є продуктом інфузорії туфельки, тоді вона не буде, як скотина себе поводити. Тоді люди будуть берегти своє здоров'я. Ось чим треба займатися, до чого закликати. А не залякувати людей касовими апаратами і повним локдауном, думати відрубати малому і середньому бізнесу ноги або відрубати руки і серця", - заявив політичний експерт.

Він уточнив, що якщо зараз в Кабміні запропонують перейти на модель від покупки на 5%, розрахунок прибуткового податку на рівні 10% і скасують всю дозвільну систему - це врятує весь бізнес.

"Ну включіть вже мізки, якщо вони у вас є. Зробіть вже так званий народний капіталізм, при якому трудящі є акціонерами власних підприємств і перестаньте вводити драконівські податки", - резюмував Соскін.

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