Диджитал-решения, которые помогли бы украинцам во время пандемии, еще не внедрены.

Об этом рассказала советник вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

Например, по ее мнению, мы не готовы к электронному образованию по ряду причин: не у всех есть доступ к интернету, не все умеют пользоваться компьютером, а у некоторых его вообще нет, также не у всех родителей есть возможность заниматься с детьми дистанционно.

«Очень много чего нет, но мы видели, как это помогло бы как раз во времена, когда надо пользоваться интернетом, потому что не остается другого», - заявила Мерило.

Также она считает, что очень полезным диджитал-решением была бы электронная медицина – когда пациент может посоветоваться со своим доктором по Skype.

Кроме того, украинцам облегчила бы жизнь возможность подавать все документы на субсидию онлайн, а не ходить по кабинетам за справками во время пандеми.

«В такие времена как раз чувствуется, что еще надо сделать, что реально не сделано», - подытожила чиновница.

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