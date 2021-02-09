Диджитал-решения, которые помогли бы украинцам во время пандемии, еще не внедрены.
Об этом рассказала советник вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Яника Мерило в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».
Например, по ее мнению, мы не готовы к электронному образованию по ряду причин: не у всех есть доступ к интернету, не все умеют пользоваться компьютером, а у некоторых его вообще нет, также не у всех родителей есть возможность заниматься с детьми дистанционно.
«Очень много чего нет, но мы видели, как это помогло бы как раз во времена, когда надо пользоваться интернетом, потому что не остается другого», - заявила Мерило.
Также она считает, что очень полезным диджитал-решением была бы электронная медицина – когда пациент может посоветоваться со своим доктором по Skype.
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Кроме того, украинцам облегчила бы жизнь возможность подавать все документы на субсидию онлайн, а не ходить по кабинетам за справками во время пандеми.
«В такие времена как раз чувствуется, что еще надо сделать, что реально не сделано», - подытожила чиновница.
Ранее Politeka сообщала, что Юрий Романенко рассказал о главном уроке локдауна.