Политический эксперт Руслан Бортник в своем новом блоге на YouTube рассказал об итогах недели, вспомнив о ситуации на Донбассе и перемирии.

«На Донбассе мы видим, к сожалению, осыпание перемирия и серьезную угрозу новой эскалации конфликта. Стороны набирают резкости, количество смертей на линии разграничения увеличивается, обсуждение в ООН и поездка президента с послами Большой семерки на Донбасс ничего по большому счету не дали. Только ожесточается риторика», - уверен политолог.

По его словам, политические переговоры зашли в глухой угол, ситуация вокруг Навального и оппозиционных каналов в Украине подливает масла в этот костер.

«Мы стоим, к сожалению, на пороге завершения перемирия, возможно, оно уже завершилось. Необходимо искать модели переговорные внутри Украины и между Украиной и Россиией, а также международные для урегулирования ситуации», - добавляет он.

Бортник считает, что заморозить конфликт нам не удастся, ведь рано или поздно прийдется идти на политическое урегулирование, если мы хотим завершить эту войну, и в рамках этого урегулирования нам прийдется идти на сложные компромиссы.

«Пока длится война, Украина всегда будет находиться под внешним управлением, будет бедной, будет расколотой и разъединенной, будет коррумпированной», - резюмирует он.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал, как увеличатся тарифы в 2021 году.

Кроме того, ранее Бортник заявил, что локализация обеспечивает развитие экономики.