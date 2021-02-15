Политический эксперт Руслан Бортник в своем новом блоге на YouTube рассказал об итогах недели, вспомнив о строительстве «Северного потока-2» и отношениях США и Китая.
«Начали достраивать «Северный поток-2», если он будет запущен, то мы можем потерять значительную часть наших транзитных доходов. Уже в 2020 году мы потеряли треть транзита. С 90 млн куб.м. упали до 65. В 2021 и последующие нам гарантированы 45 млн куб.м», - сказал Бортник.
По словам политолога, это означает, что мы не будем получать 3 млрд долларов за транзит, а намного-намного меньше. «Северный поток-2» очень серьезно бьет по нашим экономическим интересам.
«Китай и США начинают новый политический диалог, но пока что до каких-либо договоренностей достаточно далеко», - считает он.
Бортник добавил, что Китай запретил вещание на своей территории BBC, стороны во время этого разговора обменялись выпадами, хотя Китай по итогу заявил, что война и конфликт между двумя государствами не в интересах этих двух стран.
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Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал, как увеличатся тарифы в 2021 году.
Кроме того, ранее Бортник заявил, что локализация обеспечивает развитие экономики.