Политический эксперт Руслан Бортник в своем новом блоге на YouTube рассказал об итогах недели, вспомнив о строительстве «Северного потока-2» и отношениях США и Китая.

«Начали достраивать «Северный поток-2», если он будет запущен, то мы можем потерять значительную часть наших транзитных доходов. Уже в 2020 году мы потеряли треть транзита. С 90 млн куб.м. упали до 65. В 2021 и последующие нам гарантированы 45 млн куб.м», - сказал Бортник.

По словам политолога, это означает, что мы не будем получать 3 млрд долларов за транзит, а намного-намного меньше. «Северный поток-2» очень серьезно бьет по нашим экономическим интересам.

«Китай и США начинают новый политический диалог, но пока что до каких-либо договоренностей достаточно далеко», - считает он.

Бортник добавил, что Китай запретил вещание на своей территории BBC, стороны во время этого разговора обменялись выпадами, хотя Китай по итогу заявил, что война и конфликт между двумя государствами не в интересах этих двух стран.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бортник рассказал, как увеличатся тарифы в 2021 году.

Кроме того, ранее Бортник заявил, что локализация обеспечивает развитие экономики.