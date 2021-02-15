Украинский экономист Юрий Атаманюк вспомнил работу премьер-министра Дениса Шмигаля на должности директора экономического развития Львовского автобусного завода.

После того как премьер Министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал у себя на странице Facebook совместное фото с главой Европейского совета Шарль Мишелем, в социальных сетях начало активно обсуждаться невероятное сходство двух политиков. Существует ли настоящее сходство, рассказал нам украинский политический эксперт Юрий Атаманюк в своем блоге.

«Я детально изучил биографию Ш. Мишеля и не смог не обратить внимание на впечатляющий послужной список европейского председателя. Политик имеет два престижных образования, статус самого молодого министра внутренних дел, опыт работы мера, и многое другое», - рассказал зрителям Атаманюк.

Далее Атаманюк анализирует, какой была деятельность в прошлом украинского премьера, приводя в пример когда-то самое крупное предприятие Украины - Львовский Автобусный завод.

«А теперь вспомним работу товарища Шмыгаля в «ЛАЗ», на должности директора по экономическому развитию, которая привела к банкротству, и соответственно закрытию завода. У меня возникает вопрос: что мешало Украине иметь такую же судьбу как например Минскому автобусному заводу, у которого мы до сих пор покупаем автобусы? Ведь недавно Киевская администрация купила у белорусов 200 штук автобусов», - возмущается экономист.

По мнению Атаманюка Украина тогда была в очень выгодном положении: имея металлопрокат и доступ к сырьевым ресурсам, а также Львов (который находится близко к Европе).

«И все это не помешало Шмыгалю потерять предприятие», - резюмирует Атаманюк.

Напоминаем, ранее Politeka публиковала, как Атаманюк раскритиковал социальную политику власти.

Также на Politeka Атаманюк рассказал об отмене выхода на пенсию по возрасту.