Украинский экономист Юрий Атаманюк вспомнил работу премьер-министра Дениса Шмигаля на должности директора экономического развития Львовского автобусного завода.
После того как премьер Министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал у себя на странице Facebook совместное фото с главой Европейского совета Шарль Мишелем, в социальных сетях начало активно обсуждаться невероятное сходство двух политиков. Существует ли настоящее сходство, рассказал нам украинский политический эксперт Юрий Атаманюк в своем блоге.
«Я детально изучил биографию Ш. Мишеля и не смог не обратить внимание на впечатляющий послужной список европейского председателя. Политик имеет два престижных образования, статус самого молодого министра внутренних дел, опыт работы мера, и многое другое», - рассказал зрителям Атаманюк.
Далее Атаманюк анализирует, какой была деятельность в прошлом украинского премьера, приводя в пример когда-то самое крупное предприятие Украины - Львовский Автобусный завод.
«А теперь вспомним работу товарища Шмыгаля в «ЛАЗ», на должности директора по экономическому развитию, которая привела к банкротству, и соответственно закрытию завода. У меня возникает вопрос: что мешало Украине иметь такую же судьбу как например Минскому автобусному заводу, у которого мы до сих пор покупаем автобусы? Ведь недавно Киевская администрация купила у белорусов 200 штук автобусов», - возмущается экономист.
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По мнению Атаманюка Украина тогда была в очень выгодном положении: имея металлопрокат и доступ к сырьевым ресурсам, а также Львов (который находится близко к Европе).
«И все это не помешало Шмыгалю потерять предприятие», - резюмирует Атаманюк.
Напоминаем, ранее Politeka публиковала, как Атаманюк раскритиковал социальную политику власти.
Также на Politeka Атаманюк рассказал об отмене выхода на пенсию по возрасту.