Юрий Романенко в своем блоге рассказал, что, пользуясь падением рейтингов Зеленского, Разумков начал собственную политическую игру, чтобы повысить свой уровень субъектности и объяснил, чем это может быть чревато для национальной политической системы и для самого Разумкова.

Он считает, что реакция на действия Разумкова в нелегкий для Зеленского и его команды время вызвала ревность в Офисе Президента, поэтому они начали вводить в этот дискурс слухи о том, что Разумкова могут наказать и убрать с поста, поменять на какую-то другую фигуру - более управляемую и более понятную.

«Но я думаю, что на сегодняшний момент это ничем для Разумкова, для политической системы не чревато. Потому что он является по сути технической фигурой, на которую не ориентируется своя аудитория в Верховной Раде», - заявляет Романенко.

Он говорит, что Разумкову не удалось, как например, Гройсману, создать свою группу влияния, найти взаимодействие с другими группами влияния в Раде и превратиться в самостоятельного субъекта, который смог вести свою политическую игру, даже уже не являясь спикером и премьер-министром.

«У Разумкова этого по большому счету не наблюдается и поэтому, если его сегодня уберут с поста спикера, я думаю, что никакого землетрясения в Верховной Раде не будет. Потому что монобольшинство, несмотря на все противоречия внутри, несмотря на различные группы влияния, я думаю, что за это проголосуют. Более того, даже другие фракции могут кинуться на эту кость, чтобы в лагере слуг народа воздать дополнительные напряженности. Я думаю, им бы подыграли, и появится новый спикер», - говорит Романенко.

Политолог считает, что та тактика европейской, нейтральной политики, которую выбрал для своей игры Разумков совершенно не подходит для нынешних условий в Украине и ему нужно понимать, что дух эпохи требует резкости и сильного игрока в центре, который, считает Романенко, рано или поздно появится.

«Он уже не будет на попытках уравновесить вот эти полудохлые куски «второй республики» в виде политических сил, которые сегодня «тусят» в парламенте, а начнет строить полноценную альтернативу этим политическим силам и не будет бояться называть вещи своими именами. Если медведчуковские каналы — это рупор России и проводники российской власти, с которой Украина находится в прямом конфликте, то почему для этого нужно искать какие-то механизмы ухода от принятия ответственности и не называть вещи своими именами? Дмитрий, надо называть вещи своими именами — это пойдет вам только на пользу», - резюмирует Романенко.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Романенко объяснил, как Зеленский может войти в историю Украины.

Ранее Чаплыга заявил, что время монобольшинства закончилось, пришло время коалиции.