Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал визит президента Украины и послов «Большой семерки» на Донбасс

«Визит Владимира Александровича и послов G7 – это по гуманитарно-политическому блоку. То есть, открыть КПВВ, выделить гуманитарную помощь, запустить программы по подконтрольным территориям, которые решат хотя бы частично или, по крайней мере, помогут не скатиться дальше таким проблемам как экология, поддержка малого и среднего бизнеса, местного самоуправления, гуманитарные вопросы. Ничего, что касается кардинального решения политической части «Минска», которая является вообще сердцевиной этого процесса, послы G7 сделать не могут по умолчанию», - говорит он.

Бизяев напомнил о плане мирного урегулирования конфликта на Донбассе спецпредставителя руководителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика.

«Это был очень сбалансированный план, который позволял поэтапно сдвинуть ситуацию с мертвой точки и действительно приступить к реинтеграции. Прочитав его основы, поняв политические перспективы, все абсолютно участники процесса – Европа, Украина, Россия и те, кого мы называем непризнанными республиками – сказали: «Мистер Сайдик, план у вас, конечно, хороший, но давайте оставим все как есть. Нас все устраивает, зачем рисковать». Все выдохнули, ситуации заморозились, прошли президентские выборы в Украине, началась попытка перезагрузить ситуацию… Летом 2020 года она в очередной раз зашла в тупик. Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда перемирие закончилось и мы начинаем идти в эскалацию», - констатирует эксперт.

«Она идет каким-то легким пунктиром. Это говорит о том, что Европа сейчас погрузилась в свои проблемы. Если будет обострение – они выскажут глубокую озабоченность, но, собственно, на этом все и закончится. Каких-то введений серьезных санкций против России я не рассматриваю. Потому что бабло побеждает зло. «Северный поток-2» – это только вершина айсберга. А если мы копнем ниже, мы увидим там и Siemens, и все прочее…», - заявил он.

Эксперт прогнозирует, что на протяжении года мы будем наблюдать очень серьезное обострение на востоке Украины.

«Надо готовиться к тому, что, скорее всего, на протяжении этого года мы будем наблюдать какое-то обострение очень серьезное на Донбассе. Во что оно выльется – пока сказать тяжело. Потому что мы зависли на развилке между красными линиями и Минскими соглашениями. Надо как-то определяться», - сказал Бизяев.