Ни Европа, ни Америка спасать вас не будут

Об этом в программе «Что дальше» на канале «Знай24» заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах.

«Украина вообще не может ни на что рассчитывать. Ни Украина, ни Израиль рассчитывать ни на кого не могут. Вы можете рассчитывать только на самих себя, никто не придет и не спасет вас. Могут помочь. Некоторые побольше помогут, некоторые поменьше помогут. Но ни Европа, ни Америка спасать вас не будут», - говорит эксперт.

Ранее Politeka сообщала, что Атаманюк раскритиковал желание США подарить Украине холодильник.

Напомним, экономист Алексей Кущ рассказал, что будет с долларом в 2021 году.