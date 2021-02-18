Подозрение пророссийском блогеру Анатолию Шарию огласили из-за падения рейтингов власти

Такое мнение высказал политолог и политтехнолог Виктор Таран в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

По его словам, доказать преступления блогера будет очень сложно. Ведь статья, по которой его вызывают, очень дискуссионная.

«Доказать в условиях современного законодательства, что то, что он говорит, было языком российской пропаганды или государственной измены, очень сложно. Он может манипулировать, что это была свобода слова и свобода мысли», - говорит Таран.

Политолог напоминает, что Шарий живет в Испании, где владеет элитной недвижимостью. А структура его доходов «не очень прозрачная» – по данным СМИ, блогера финансирует Российская Федерация. И из-за российских денег у него могут возникнуть проблемы, утверждает Таран.

«Если он приедет в Украину и его СБУ арестует, то его начнут качать за деньги и за финансы. Это уже представляет опасность международного характера. Так же, если он сейчас попросит политического убежища в Испании. Испанское законодательство тоже может поставить вопрос «докажи, почему ты здесь находишься, почему политическое убежище?». Я думаю, с этим проблем не будет – он покажет свои ролики, где критикует власть. Он даже может частично доказать, где он берет средства, потому что он топ-блогер, у него монетизированный YouTube. Но много других вещей ему будет очень сложно объяснить. Если испанская фемида так же начнет его раскручивать и пытаться добраться до источников финансирования, то опять же у Шария могут возникнуть проблемы», - считает эксперт.

Он назвал 4 варианта, как дальше может действовать Шарий: сдаться испанским властям, приехать в Украину, поехать в Россию или поехать в страну, где между ней и Украиной нет международных соглашений об экстрадиции. Таран отметил, что испанская экстрадиция одна из самых легких в мире.

«Я бы на его месте думал о своей жизни. Потому что немного опасная история», - предостерегает политолог.

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