Партия власти постепенно теряет сторонников, но к кому они уходят? Как это может сказаться на следующих президентских выборах, и что в связи с этим намерены предпринять в Офисе президента?

Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай 24» комментирует политолог и политтехнолог Виктор Таран.

«Основным донором рейтинга для ОПЗЖ является «Слуга народа» - одна партия получает ту поддержку, которую теряет другая. Стоит обратить внимание на данные социологических исследований, которые проводились в декабре и январе. Тогда кандидаты от ОПЗЖ в общей сложности могли рассчитывать на поддержку примерно двадцати процентов избирателей. А теперь посмотрим на президентский рейтинг. Сейчас Зеленский вышел бы во второй тур вместе с Тимошенко, Порошенко или Бойко», - говорит политолог.

Но, по его мнению, Тимошенко во второй тур, скорее всего, не выйдет, а вот два других кандидата вполне реальны. Скорее всего, по мысли Тарана, это будет Юрий Бойко, а соотношение голосов составит 60 на 40. И, судя по всему, в Офисе президента решили, что он будет оптимальным соперником для Зеленского, и его нужно немного подтянуть.

«Я не люблю делить Украину на Запад и Восток, хотя мне как политтехнологу приходится использовать эти понятия. Похоже, что Бойко собираются сделать единым «восточным» кандидатом. Власть заинтересована в том, чтобы сделать ставку на него», - считает эксперт.

Ранее, как сообщает Politeka, Виктор Таран прокомментировал варианты будущего пророссийского пропагандиста Анатолия Шария.

Также он высказал мнение о скандале с нардепом от «Голоса».