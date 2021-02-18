В эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева историк и политолог Кость Бондаренко рассказал, кто кому бросил вызов в средине 90-х, а также поделился мнением о резонансных делах Щербаня и Лазаренко.

Он считает, что правду об убийстве Щербаня, как и в случае с гибелью Черновола, мы никогда не узнаем, как, впрочем, и во многих других делах.

«Эта гибель была в какой-то мере логична, поскольку он бросил вызов, этот вызов был принят. Но главное, что донецких не заставили тогда встать на колени и смириться», - говорит историк.

Бондаренко говорит, что Кучма решил пойти по другому пути, когда понял, что скоро этот фактически единственный моноолигарх может стать олицетворением страны, отодвинув Кучму далеко на второй план, поэтому он решил действовать по принципу «я тебя породил - я тебя и убью».

Бондаренко затронул тему противостояния донецких и днепропетровских элит, рассказывая о деле Лазаренко.

«Тогда была создана группа людей, которые были крайне недовольны Лазаренко, они объединились в партию власти - Народно-демократическую партию. Именно эта группа в начале 1997 года устами покойного Анатолия Матвиенка бросила вызов Лазаренко», - рассказывает историк.

Он отметил, что после этого Лазаренко ушел в отставку и у него началось множество неприятностей политического характера. Он попытался создать партию «Громада», внутри которой со временем случился конфликт с Тимошенко. В 1999 году Лазаренко попытался уехать за границу, после чего случилась его всем известная американская эпопея. При этом Бондаренко считает, что дело Лазаренка было начато в США не по просьбам представителей украинской власти.

«Они просто поняли, что есть бесхозный олигарх с миллионами, почти миллиардом -почему бы его не раскулачить? Это ситуация, как с Остапом Бендером и румынским пограничником», - считает Бондаренко.

Что касается Кучмы, историк также отметил, что тот вдруг вспомнил о том, что он «директор завода».

«А как директор завода фактически организовывает работу? Он организовывает социалистическое соревнование между цехами, каждому цеху дается возможность себя показать продемонстрировать. Поэтому он к концу 1997-началу 1998 фактически пошел по пути приближения к себе самых крупных бизнесменов и людей, у которых были амбиции что-то сделать. Он их призвал в политику фактически. Так появляется класс олигархов», - отмечает Бондаренко.

Ранее Politeka сообщила, что Бондаренко рассказал, что Украине независимость далась достаточно легко.

Он также заявил, что за Кравчуком стояли украинские элиты.