Авария на подстанции «Луч» компании «Запорожьеоблэнерго», которая в дальнейшем повлекла отключение Запорожской ТЭС и обесточивание Энергодара, произошло из-за повышенной влажности воздуха и повреждение изоляции оборудования на подстанции.

Об этом говорится в предварительных выводах расследования Государственной инспекции энергетического надзора, обнародованных на сайте правительства.

«Вероятной причиной повреждения изоляции МВ Т-11 стало ее увлажнение вследствие высокой влажности воздуха», - говорится в выводах комиссии.

Напомним, 3 февраля из0за замыкания на подстанции местного облэнерго сработала система аварийной защиты на Запорожской ТЭС. В результате в течение 1 часа жители города Энергодар и прилегающих населенных пунктов суммарным потреблением 24 МВт оказались без электроснабжения.

Аварийная ситуация была оперативно решена усилиями энергетиков Запорожской ТЭС, «Укрэнерго» и местного облэнерго.

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