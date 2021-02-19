В 1989 началось возрождение структур, которые позже превратились в партии. В эфире программы «Культ личности» Руслана Бизяева историк и политолог Кость Бондаренко высказал своё субъективное мнение относительно независимости Украины.
«Украинцы проснулись вдруг, осознав, что они независимы», - заявив Кость Бондаренко.
Именно с такой фразы Бондаренко начал высказывание об украинской независимости. Как утверждает Бондаренко, в 1989 году начались процессы, которые привели к 1991 году.
«Я постоянно говорю, что точкой отсчета независимости мы должны рассматривать 1989 год», - говорит Бондаренко.
По его мнению, именно в этом году начали возрождать политические структуры, которые превратились в партии.
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«Легализовался Украинский Хельсинский союз. Появились молодежные организации, студенческое братство, СНУМ», - говорит Бондаренко.
Именно в 1989 году Щербицкий ушел в отставку, дав начало большим переменам в стране. Историк утверждает, что уже в середине марта 1990 года тот же «Народный Рух Украины» начал активно говорить о цели независимости Украины.
Как подметил ведущий Руслан Бизяев, в 1991 году на мартовском референдуме большинство украинцев поддержали сохранение Советского союза. А буквально через 8-9 месяцев произошло 1 декабря 1991 года, когда большинство выступили за независимость.
По утверждению Бондаренко, акции «Народного Руха», акции Украинского Хельсинского союза, акции молодежи были не совсем понятны народу.
«Они были яркими и запоминающимися, ведь собрали большое количество ярких личностей, но при этом, они оставались не совсем понятны большинству населения», - резюмировал Бондаренко.
Напомним, ранее Politeka публиковала слова Тараса Загороднего, который считает, что закон о народовластии – это симуляция.
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