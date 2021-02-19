Информацию о проведении форума по Донбассу в Беларуси запустили российские СМИ.

Об этом заявил эксперт Украинского института будущего Игорь Тышкевич в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«Я не думаю, что стоит обсуждать такие вещи, потому что информация об этом предложении пошла в основном на российских сайтах-помойках. И, соответственно, есть ли смысл лишний раз привлекать внимание? Предложения подобные – собраться в международном формате или на уровне экспертов – звучали и в Испании, и в Германии. Это просто часть информационной работы, и я не вижу смысла подыгрывать русским», - считает он.

Тышкевич объяснил, зачем кому-то запускать и разгонять информацию о форуме.

«Есть такая вещь, как белый шум. В надежде, что какие-то дурачки на это клюнут и начнут это все репостить и обсуждать», - говорит эксперт.

По его словам, ведущие российские и белорусские СМИ не писали о проведении форума по Донбассу в Беларуси. Он еще раз подчеркнул, что эти новости пишут и распространяют «российские СМИ-помойки».

«Когда я первый раз услышал о такой вещи – я специально прогуглил. Ни на одном из ведущих российских медиа, которые озвучивают именно генеральную линию, это не прошло. В белорусских медиа – то же самое. На сайтах-помойках и Telegram-каналах – да. Зачем эту информацию выводить на более высокий уровень?», - заявил Тышкевич.

Напомним, Бортник заявил, что мы стоим на пороге нового обострения конфликта на Донбассе.

Ранее Рoliteka сообщала, что на Луганщине назревают горячие боевые действия на линии разграничения.