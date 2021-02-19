Президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что коррупции в Украине нет, но при этом один из советников президента написал, что главе страны мешают работать коррупционеры.

Кому из них верить, выяснял анархист Михаил Чаплыга в видеоблоге “Чаплыга без вопросов”.

“На Мюнхенской конференции по безопасности президент сказал, чтобы “больше не называли мою страну коррумпированной. Я теперь тут власть, все вокруг мое. Нет больше никакой коррупции”. Проходит столько то времени после этой Мюнхенской конференции, а оказывается, согласно слов советника Зеленского и действий нашего президента - оказывается, вокруг одни коррупционеры. Простите, так кому верить? Нашему Зеленскому на Мюнхенской конференции или тому, что он творит на основании решений советнического органа этого СНБО”, - сказал Михаил Чаплыга.

Он отметил, что в своем посте советник президента написал, что все институции мешают Владимиру Зеленскому, и он должен ими управлять через СНБО.

“А перед этим глава администрации того ж президента что нам говорит: что ну что вы, у нас великолепная коммуникация со всеми ветвями власти. Это же наш парламент - у нас великолепная коммуникация. Это же наша прокуратура - у нас великолепная коммуникация. Наше СБУ. Он говорит - у нас все хорошо. Так кому верить?”, - спрашивает анархист.

Напомним, как сообщала Politeka, политолог Олеся Яхно отметила, что нужно четко разграничивать политику и борьбу с коррупцией.

Также Politeka сообщала, что по мнению Загородния, лучше ликвидировать все антикоррупционные органы.