Тарас Загородній в блозі «Тарас Загородній говорить» пояснив, чому ось уже шостий рік боротьба з корупцією стоїть на місці.

Він заявляє, що окрему роль в неефективній роботі антикорупційної системи відіграють громадські активісти, які брали участь у формуванні НАБУ і САП, але відмовляються визнавати свою провину в тому, що вони роблять.

«Вони і далі хочуть висмоктувати гроші з бюджету США або інших країн, які дають гранти, оскільки найстрашніший сон будь-якого антикорупційного активіста - це те, що не дай Бог корупції в країні стане менше. А знаєте чому? Тому що гранти перестануть видавати. А хто вони тоді такі будуть, якщо запрацюють НАБУ і САП?», - пояснює експерт.

Він вважає, що це замкнуте коло, в якому одні не хочуть працювати, а інші не хочуть визнавати свої помилки і в результаті ми отримуємо неефективну антикорупційну систему і відсутність довіри до НАБУ і САП, які не показують тих результатів, яких очікують від них українці.

"Що робити? Я вважаю, що потрібно визнавати помилки і зупинятися на цьому, тому що тут діла не буде. Тому краще ліквідувати ці всі антикорупційні органи, а гроші направити до судів», - вважає Загородній.

На його думку, якщо районний суддя буде отримувати більш-менш хорошу зарплату, то ми отримаємо адекватні судові органи, які будуть стояти на захисті законних прав та інтересів громадян.

«Судді повинні бути на сторожі ваших законних прав. Коли суддя більш-менш матеріально незалежний, він все-таки буде судити більш-менш нормально. Не треба думати, що всі суди продажні - це теж міф, який створили громадські активісти», - резюмує Загородній.

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