Денис Шмыгаль всё ещё возглавляет украинское правительство, но в обществе уже активно идут разговоры о том, кто сменит его на этом посту. Нередко называется имя исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.

Ситуацию в программе «Романенко. Беседы» комментирует управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

«Премьер Витренко концом для президента Зеленского. Во-первых, он не умеет держать язык за зубами – наговорил уже столько, что практически не осталось вероятности, что депутаты за него проголосуют, тем более что он настроил против себя Разумкова обращением к Зеленскому через голову парламента», - считает эксперт.

По его мнению, Витренко всё равно, на чём зарабатывать деньги – именно поэтому он высказался за сотрудничество с Россией, шокировав либеральную общественность. Так что для Зеленского это тупиковый вариант.

К тому же у Витренко нет в парламенте своей фракции, поэтому он всегда будет в подвешенном состоянии. Он говорит о таких неолиберальных теоретических моделях, которые не работают ни в одной стране.

«Либеральная тусовка любит приводить в пример какие-нибудь маленькие страны, например, Эстонию. Извините, но население Эстонии – это пол-Киева. Его прокормить нетрудно, достаточно одного морского порта и свободной экономической зоны. В Украине это не сработает», - уверен Тарас Загородний.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт прокомментировал отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной кредит.

Также Загородний объяснил, чем Витренко может быть опасен для Украины