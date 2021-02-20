Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ утвердили в 2017 г. без экономического обоснования и расчетов, сейчас правительство работает над поиском источников финансирования экомодернизации предприятий

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Относительно Национального плана сокращения выбросов, хочу сказать, что на сегодняшний день нарушений сроков выполнения этого плана нет. Он начинает действовать, основные действия, параметры, которые должны состояться, с 2023 года. К сожалению, он был подписан без экономического обоснования и расчетов предыдущими правительствами. Соответственно, его введение, конечно, будет создавать объективно огромное давление на экономику, на цены, на те предприятия, которые создают электроэнергию и энергетический ресурс», - пояснил Шмыгаль.

Он также сообщил, что сейчас правительство работает, в частности, и с международными донорами для поиска механизмов и средств для осуществления экомодернизации промышленности, предусмотренной Нацпланом.

«С этим планом мы работаем, в том числе с нашими международными партнерами, для того, чтобы понимать источники покрытия этих затрат, понимать планы реальных внедрений сокращений этих выбросов», - сказал Шмыгаль.

В свою очередь, министр экологии Роман Абрамовский также отметил, что Нацплан невозможно выполнять уже с этого года поскольку вовремя не было разработано предыдущим правительством механизмов финансирования как это указано в документе. «С переходом на нерегулируемый рынок электроэнергии, была втарчена инвестиционная составляющая за счет которой это возможно было сделать. Сейчас мы в дискуссии со всеми участниками процесса и ищем источники», - резюмировал Абромовсьикй.

Напомним, ранее министр Кабинета Министров Олег Немчинов заявил о необходимости как можно быстрее определиться с источниками финансирования мероприятий Нацплана по сокращению выбросов. В противном случае Украина будет иметь еще больший дефицит электроэнергии в системе уже в следующем году, ведь придется отключать энергоблоки если на них не будет установлено дорогвартісне очистное оборудование. А потеря такого объема тепловой генераций-это прямая угроза энергетической безопасности страны. По подсчетам Министерства энергетики на экологизацию энергетической сферы нужно более 4,1 млрд евро.

В свою очередь народный депутат, член парламентского комитета по вопросам экологической политики и природопользования Леся Василенко отметила, что исполнение Нацплана по сокращению выбросов необходимо начинать с наиболее реалистичных мер по екомодернізацій. Депутат зарегистрировала постановление ВРУ де заойкае правительство как можно быстрее разработать механизмы финансирования мероприятий Национального плана по сокращению выбросов.